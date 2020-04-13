Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

4 bin mağazanın bunduğu Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesinin kapatılması 3. kez uzatıldı

4 bin mağazanın bunduğu Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesinin kapatılması 3. kez uzatıldı Bursa'da korona virüs tedbirleri kapsamında 23 Mart'ta ilk kez kapatma kararı alınan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ndeki 4 bin mağaza için yeni bir karar alındı.

13.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:00
4 bin mağazanın bunduğu Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesinin kapatılması 3. kez uzatıldı
BURSA - Bursa 'da korona virüs tedbirleri kapsamında 23 Mart'ta ilk kez kapatma kararı alınan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ndeki 4 bin mağaza için yeni bir karar alındı. Tarihi çarşı 1 hafta süreyle daha 20 Nisan'a kadar kapalı kalacak.
Daha önce 13 Nisan'a kadar kapalı olacağı belirtilen Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde süre 1 hafta daha uzatıldı. Korona virüs tedbirlerine yönelik alınan kararlar gereği, tarihi Kapalı Çarşı'nın ilk olarak 30 Mart 2020 tarihine kadar kapalı olacağı açıklandı. Türkiye'de korona virüs vakalarının artması ve yeni tedbirlerin alınması üzerine çarşı yönetimi sürenin 6 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurmuştu. Devam eden korona virüs tedbirleri kapsamında çarşı yönetimi sürenin 13 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurmuştu. Ancak sürecin devam etmesi ile birlikte çarşının 1 hafta daha kapalı kalacağı belirtildi.
Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Tarihi Kapalı Çarşı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor. 4 bin mağazanın bunduğu Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesinin kapatılması 3. kez uzatıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: 23 Mart, Bursa, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü Haberler
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü
Bomba iddia! Erdoğan, ’Şimdi zamanı değil’ diyerek istifa mektubunu yırttı Haberler
Bomba iddia! Erdoğan, "Şimdi zamanı değil" diyerek istifa mektubunu yırttı
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Haberler ›› genel ››4 bin mağazanın bunduğu Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesinin kapatılması 3. kez uzatıldı - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

14:44: Korona dijital adaletsizliği derinleştirdi - Haberler 14:44: Minikler 155'i arayıp doğum günü pastası istedi - Haberler 14:43: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı - Haberler 14:42: Geçirdiği kazanın ardından Kovid-19 olduğunu öğrenen genç sağlığına kavuştu - Haberler 14:40: Serinlemek için girdiği denizde boğuldu - Haberler 14:36: Tüfeğini temizleyen kişi, uyuyan kayınvalidesini başından vurdu - Haberler 14:21: Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı