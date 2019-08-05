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4 boynuzlu kurbanlık koç, açık artırmayla satışa sunuldu

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, kurbanlık hayvan pazarında satışa çıkarılan 4 boynuzlu koç, görenlerin ilgisini çekiyor.

05.08.2019 16:53 4 boynuzlu kurbanlık koç, açık artırmayla satışa sunuldu
HATAY'ın İskenderun ilçesinde, kurbanlık hayvan pazarında satışa çıkarılan 4 boynuzlu koç, görenlerin ilgisini çekiyor.
İlçeye bağlı Modern Evler Mahallesi'nde kurulan kurban pazarına Diyarbakır'ın Ergani ilçesinden getirilen 4 boynuzlu kurbanlık koç, açık arttırma usulüyle satışa çıkarıldı. Koçu satan Halil Burak, "Pazara gelen herkes koça yoğun ilgi gösteriyor. 3 bin liraya kadar fiyat teklifinde bulunanlar oldu. Bayramın birinci gününe kadar açık artırmayla satışta. Gelenlerden birine kısmet olacaktır, taliplisi çok" dedi.
Kurbanlık satışlarının son günlerde yoğun olarak gerçekleştiğini, fiyatların ise geçen yılla benzer seyrettiğini ifade eden Burak, fiyatların 1200 TL'den başladığını canlı kilosunun 24 ile 25 TL arasında satıldığını söyledi.



Diyarbakır, İskenderun, Ergani, Güncel

Kaynak: DHA

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