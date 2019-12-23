4 buçuk yaşındaki Mira'nın konuşması için 2 bin 500 kilometre yol aştılar

Almanya'nın Braunschweig şehrinde yaşayan Selda ve Turgay Torum çifti, otizm teşhisi konulan 4 buçuk yaşındaki kızları Mira'nın konuşabilmesi için umudu 2 bin 500 kilometre yol aşarak geldikleri Türkiye'de arıyor.

2 BUÇUK YAŞINDA OTİZM TEŞHİSİ KONULDU

Almanya'nın Braunschweig şehrinde yaşayan Selda ve Turgay Torum çiftinin 2015 yılında dünyaya gelen kızları Mira'ya 2 buçuk yaşındayken otizm teşhisi konuldu. Mira'nın davranış bozuklukları göstermesi ve 2 buçuk yaşına gelmesine rağmen ağzından tek bir kelime bile çıkmamasından şüphelenen çift, kızlarını hastaneye götürdü. Yapılan kontrollerde Mira'da otizm teşhisi olduğu tespit edildi. Otizm teşhisinin konulmasının ardından Almanya'da bir süre eğitim alan Mira'nın gelişim göstermediğini fark eden aile büyük endişe yaşarken, Torum çiftinin yakınları Türkiye'de bulunan Atlantis özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde daha önce aynı problemleri yaşayan çocukların sağlığına kavuştuğunu söyledi.

KIZLARI İÇİN UMUDU TÜRKİYE'DE ARIYORLAR

Torum çifti yaptıkları araştırma sonrasında Türkiye'ye gelme kararı aldı. Yaklaşık 2 bin 500 kilometre yol kateden aile kızları Mira için Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan rehabilitasyon merkezine geldi. Merkezde duyu bütünleme, spor eğitimi, atla terapi, bireysel eğitimin almaya başlayan Mira'nın ailesi, çocuklarının hayvanat bahçesini aratmayan okul ortamında mutlu olduğunu ve kısa sürede gelişim göstermeye başladığını söyledi.

TEK İSTEKLERİ KIZLARININ KONUŞMASI

Tek isteğinin kızının konuşması olduğunu söyleyen anne Selda Torum, "Aslında Mira'nın bebekliğinden beri birçok problem yaşıyorduk. 2 buçuk yaşına kadar konuşmaması sebebi ile bir problemin olduğunu anladık. Ondan sonraki hastane süreçlerinin ardından otizmli bir çocuğumuzun olduğunu öğrendik. Bunu kabullenemedik. Ama yavaş yavaş farkındalık oluştu. Daha sonra arkadaşların tavsiyesi üzerine buraya geldik. Memnun da kaldık. Mina Almanya'da eğitim aldığı anaokulunda hala tedavi görüyor ama kalabalık bir grupla eğitim aldığı için fazla bir faydasını göremedik. Onun için buradayız. Burası kendi vatanımız. Burada çocuğumuzun tek dilde alacağı eğitimin daha faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü evde Türkçe konuşuyoruz. Burada da konuşur diye umut ediyoruz" dedi.

"KISA SÜREDE ALDIĞI EĞİTİMİN FAYDASINI GÖRDÜK"

Kızının aldığı eğitimle kısa sürede daha önce duymadıkları sesler çıkartmaya başladığını ifade eden baba Turgay Torum ise, "Bir arkadaşım bir video gönderdi. Bir haber videosuydu. Videoda yine Almanya'da yaşayan bir aile konuşamayan çocukları için buraya gelmişti. Bizim çocuğumuz da sadece konuşamıyor. Biz de endişelendiğimiz için buraya gelmeye karar verdik. Almanya'da 2 buçuk yaşından beri otizm adı altında bir anaokuluna gidiyorlar. Ama bize kimse otizmin ne olduğunu orada anlatamadı. Bize otizmin tanımı yapılırken davranış bozukluklarının olduğu söyleniyor. Ama bizim çocuğumuz otizmin tersine gelip bize yaklaşıyor. Bu nedenle haberleri gördük hemen buraya geldik. Çok hızlı oldu. Geldiğimize pişman değiliz. Burada muhteşem bir ortam var. Çocuğumuz burada kendisini hayvanat bahçesinde zannediyor. Kısa sürede aldığı eğitimin faydasını gördük. Biraz daha açıldı. Sürekli sesler çıkartmaya başladı" diye konuştu. -