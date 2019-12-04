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"4. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı"

Bursa'da ayakkabı ve deri sektöründeki trendlerin yer aldığı, firmaların yeni koleksiyonlarını tanıttıkları, bu yıl dördüncüsü düzenlenen, "BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı" açıldı.

04.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:18
'da ayakkabı ve deri sektöründeki trendlerin yer aldığı, firmaların yeni koleksiyonlarını tanıttıkları, bu yıl dördüncüsü düzenlenen, "BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı" açıldı.
Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılış töreninde, sektörü bir araya getirmek için bu fuarın düzenlendiğini söyledi.
Fuarın perakende satışa kapalı olduğunu belirten Eker, "Sadece profesyonellerin yer aldığı, ticaretin olduğu bir fuar planladık. Burada 46 firma stant açtı." dedi.
Eker, şunları kaydetti:
"Fuara Rusya'dan 4, Azerbaycan'dan 4, 'dan 2, Dağıstan'dan 1, İtalya'dan 1 ve Filistin'den 1 olmak üzere yurt dışından 13 alıcı getirildi. Yurt içinden çeşitli şehirlerden alıcılar gelecek. Yaklaşık 500 profesyonel ticari alıcıyı fuara bekliyoruz. Sektörün maliyet ve doğru fiyata satma konusunda zorlukları var. Daha fazla mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. İşimize yatırım yapacağız."
Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan da Türkiye'de 12 ayakkabı fuarı düzenlendiğini, bu fuarların çok büyük önem taşıdığını aktardı.
Aydan, ayakkabıcılık sektöründe konkordato ilan eden 16 firma olduğunu, bunun sektörün yüzde 10'u anlamına geldiğini vurgulayarak, "Yüzde 90'ı dimdik ayakta. İşini yapıyor ama o yüzde 10'da etkilenen en büyük kesim, küçük esnaf." diye konuştu.
Üreticilerin yurt dışı ve yurt içinde düzenlenen fuarlara katılımının önemine değinen Aydan, şöyle devam etti:
"Konkordatolarla ilgili hükümetimizle çalışmalarımızı yapıyoruz. Herkes, bu konuda üstüne düşeni yapıyor ve yapılacak. Biz, 2019 yılında sektörün sıkıntılarının olacağını ama 2019 sonu, 2020 başı itibarıyla da önümüzün açılacağını ve artık ayakkabıcılık sektörünün dimdik, en iyi şekilde üretim yapacağını söyledik. İhracatta inanılmaz derecede büyüyoruz."
"Ayakkabı sektörü, bir diriliş, yürüyüş içindedir" diyen Aydan, sektörde ihracatın olmazsa olmaz bir unsur olduğunu, 2020'nin ihracat bakımından daha iyi geçeceğine inandığını da sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Bursa Ayakkabıcılar ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Bursa İhtisas Deri Organize Sanayi Bölgesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Deri ve Ayakkabı Ürünleri Komitesi ve KOSGEB destekleriyle gerçekleştirilen fuarın açılış kurdelesi kesildi ve stantlar gezildi.
Fuar, 7 Aralık'ta sona erecek.

Kazakistan, Türkiye, Bursa, Ekonomi

Kaynak: AA

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