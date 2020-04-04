Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

4 büyük şehrin ortasında kalan Osmaniye'ye de giriş çıkış yapılamıyor

4 büyük şehrin ortasında kalan Osmaniye'ye giriş çıkış yapılamıyor Giriş çıkışları yasaklanan 30 büyük şehir arasında yer almamasına rağmen yasaklı 4 büyükşehirin ortasında kalan Osmaniye'ye de giriş çıkış yapılamıyor Korona virüsü tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlar yasaklanan 30...

04.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:51
4 büyük şehrin ortasında kalan Osmaniye 'ye giriş çıkış yapılamıyor
Giriş çıkışları yasaklanan 30 büyük şehir arasında yer almamasına rağmen yasaklı 4 büyükşehirin ortasında kalan Osmaniye'ye de giriş çıkış yapılamıyor
OSMANİYE - Korona virüsü tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlar yasaklanan 30 büyükşehir arasında yer almamasına rağmen giriş ve çıkışların yasaklandığı 4 büyükşehirin arasında kalan Osmaniye ilinde coğrafi konumu nedeniyle giriş çıkışlar yasaklanmış oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından canlı yayında açıklanan yeni Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehre ve Zonguldak iline araç giriş çıkışları yasaklanmıştı. İç İşleri Bakanlığınca gönderilen genelgeye göre giriş ve çıkışları yasaklanan büyük şehirlerde il sınırında polis ve jandarma tarafından uygulama yapılarak önlem alındı. Kuzeyinde Kahramanmaraş, güneyinde Hatay, doğusunda Gaziantep,batısında ise Adana Büyükşehir Belediyesi olan Osmaniye ili, giriş ve çıkışları yasaklanan komşu illerin ortasında kaldığından dolayı yasak kapsamı alanında kaldı. Osmaniye'de kolluk kuvvetleri il sınırı giriş ve çıkışlarında önlem alarak diğer komşu şehirlerden gelen olup olmadığı yönünde tedbir aldı. 4 büyük şehrin ortasında kalan Osmaniye’ye de giriş çıkış yapılamıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmaniye, Genel

Haberin Videosu :

4 büyük şehrin ortasında kalan Osmaniye'ye de giriş çıkış yapılamıyor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››4 büyük şehrin ortasında kalan Osmaniye'ye de giriş çıkış yapılamıyor - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

15:52: Antalya sınırında kontrole giren ateşi yüksek sürücü hastaneye sevk edildi - Haberler 15:51: Koronavirüs Aşısında Yeni Gelişme! Ruslar Açıkladı - Haberler 15:51: Fransa'da bıçaklı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı - Haberler 15:47: Aksaray'da polis ve bekçiler 20 yaş altı çocuk ve gençleri evlerine gönderdi - Haberler 15:46: Bodrum'a giren tatilci sayısı sıfıra düştü - Haberler 15:39: CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler 15:39: Her gün yüzlerce kişinin öldüğü ABD'de Başkan Trump: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil - Haberler 15:08: Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı 14:43: Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor - Haberler 14:38: Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti - Haberler 13:55: Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı - Haberler 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı