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4. çeyrekte Ankara'da kira endeksi 3. çeyreğe göre 1,67 puan arttı

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu, işbirliğiyle 2019 yılı 4. çeyreğine ilişkin kira endeksini açıkladı.

25.02.2020 10:01 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:334. çeyrekte Ankara'da kira endeksi 3. çeyreğe göre 1,67 puan arttı

4. Çeyrekte kira endeksi, genelinde bir önceki çeyreğe göre 0,64 puan düşüş gösterdi. Önümüzdeki 6 ayda endekste 0,9 puan artış bekleniyor. 'da ise ortalama birim kira 10 TL/m2, ortalama kira 1.178 TL, geri dönüş süresi 17 yıl olarak gerçekleşti.

Ankara'da kira endeksi 4. çeyrekte 3. çeyreğe göre 1,67 puan, 2019 sene başından beri ise 4,74 puan artış gösterdi. Önümüzdeki 6 ayda 1,96 puan artış bekleniyor. Ankara'da ortalama birim kira 10 TL/m2, ortalama kira 1.178 TL, geri dönüş süresi 17 yıl.

ANKARA'DA EN PAHALI İLÇELER ÇANKAYA, GÖLBAŞI VE HAYMANA

Ankara ilçelerinde ortalama birim kiralara bakıldığında en düşük fiyatlı ilçeler 4 TL/m2 birim kira ile Akyurt ve Çamlıdere olurken en yüksek fiyatlı ilçeler 13 TL/m2 ile Çankaya, Gölbaşı ve oldu.

Ankara'da geri dönüş sürlerine bakıldığında ise en uzun geri dönüş süresinin 40 yıl ile Bala ilçesi, en kısa geri dönüş süresinin ise 13 yıl ile Haymana olduğu görüldü.


Türkiye, Haymana, Ankara, Güncel

Kaynak: Bültenler

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