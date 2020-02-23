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4 çocuğuyla sıcak yuvasına kavuşmayı bekliyor

4 çocuğuyla sıcak yuvasına kavuşmayı bekliyorMERSİN'de eşi yaşamını yitirdikten sonra 4 küçük çocuğuyla birlikte kirada kaldıkları evden çıkmak zorunda kalan Zeliha Coşkun (27) için hayırseverler ev yaptırıyor.

23.02.2020 10:30 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:33
4 çocuğuyla sıcak yuvasına kavuşmayı bekliyor
MERSİN'de eşi yaşamını yitirdikten sonra 4 küçük çocuğuyla birlikte kirada kaldıkları evden çıkmak zorunda kalan Zeliha Coşkun (27) için hayırseverler ev yaptırıyor. Yeni evinin heyecanını yaşayan Coşkun, evin geri kalan ihtiyaçları için yardım istedi.
Merkez İlçesine bağlı Mahallesi'nde yaşayan Zeliha Coşkun, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında eşini kaybedince çocukları Miran (10), Helin (7), Devran (4) ve Gül (3) ile birlikte kayınvalidesinin yanın yerleşti. Coşkun, yıllardır kurduğu ev hayalinin gerçekleşmesi ve çocuklarının daha iyi bir hayat sürmesi için kentte faaliyet yürüten Kimsesiz Çocuklara Yardım Derneği'ne ulaştı. Genç kadının yardım sesinin duyan dernek, yardım kampanyası başlattı. Toplanan parayla genç kadın ve çocukları için kayınvalidesinin evinin üst katına ev inşaatına başlandı. Evin büyük bölümüm tamamlanırken Dernek Başkanı Hakan Tosun, evin kalan işlerinin bitirilmesi için hayırseverlere çağrı yaptı.
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Yıllardır hayalini kurduğu sıcak yuvaya kavuşmanın heyecanını yaşayan Coşkun, çok mutlu olduğunu söyledi. Evin kaba halinin bittiğini ancak kapı, pencere, mobilya gibi eksiklerinin bulunduğunu dile getiren Coşkun, hayırseverlerden yardım istedi.
4 çocuğuyla sıcak yuvasına kavuşmayı bekliyor

Yenipazar, Akdeniz, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA


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