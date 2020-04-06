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4 dakikada yapılan römork hırsızlığı güvenlik kamerasında

Denizli'de yaptıkları otomobilin arkasına yaptıkları özel aparatla römork ve zirai ilaçlama makinesi çalan 2 şahıs tutuklanırken, şüphelilerin sadece 4 dakikada gerçekleştirdikleri hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

06.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:34
4 dakikada yapılan römork hırsızlığı güvenlik kamerasında
Denizli 'de yaptıkları otomobilin arkasına yaptıkları özel aparatla römork ve zirai ilaçlama makinesi çalan 2 şahıs tutuklanırken, şüphelilerin sadece 4 dakikada gerçekleştirdikleri hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz ay içerisinde Denizli'nin Çivril ilçesi Sarılar Mahallesi'nde 3 farklı hırsızlık olayı meydana geldi. Römork ve zirai ilaçlama makinelerini gözlerine kestiren şahısların, otomobillerine yaptırdıkları özel aparat sayesinde 4 dakikada makineleri araçlarına bağlayarak götürdükleri anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı. 26 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek şahısları tespit eden Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şahısları takibe alarak yakalamayı başardı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan B.B. ve H.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Sarılar, Çivril, 3. Sayfa
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