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4 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

19.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:07
Kahramanmaraş 'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheliler S.H, Y.B, M.D. ve F.D. gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 4 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

Kaynak: AA

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4 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı
Etiketler : Kahramanmaraş, Güncel

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