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4 defineci kıskıvrak yakalandı

Balıkesir'in Kesut ilçesinde kaçak kazı yaparak define arayan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

29.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:51 4 defineci kıskıvrak yakalandı
'in Kesut ilçesinde kaçak kazı yaparak define arayan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Balıkesir İl Komutanlığı ekipleri Kepsut'un Karacaören kırsal mahallesinde, B.B., A.D., H.K. ve H.Ş. isimli şüpheliler kaçak kazı yaparken yakalandı. Jandarma şüphelilere ait araçta ve bölgede yapılan arama neticesinde, 3 adet kazma ve 3 adet dedektör ele geçirdi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulmuş olup şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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