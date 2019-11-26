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4 dilen bilen Fransız, DEAŞ'a katılmak için geldiği Adana'da yakalandı

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye geçiş yapmak isteyen Fransız vatandaşı Anissa Laaroussi (21), yakalanarak, gözaltına alındı.

26.11.2019 09:55 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:554 dilen bilen Fransız, DEAŞ'a katılmak için geldiği Adana'da yakalandı

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a katılmak için 'ye geçiş yapmak isteyen Fransız vatandaşı Anissa Laaroussi (21), yakalanarak, gözaltına alındı. 4 dil bilen genç kadın, sınır dışı edilecek.

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fransız vatandaşı Anissa Laaroussi'nin terör örgütü DEAŞ'a katılmak için Türkiye'ye giriş yaptığını saptandı. Genç kadını takibe alan polis, Laaroussi'nin İstanbul'dan otobüsle Adana'ya geldiği ve kentte bir otele yerleştiğini belirledi. Geceyi Adana'ya geçirdikten sonra karayoluyla Hatay'a gideceği anlaşılan Laaroussi, otel odasında gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan arama 1420 euro para ile kimlik ve pasaportu bulundu. Fransızca'nın yanı sıra Almanca, İngilizce ve İspanyolca bilen Laaroussi'nin cep telefonunda yapılan incelemede çarşafla çekilmiş fotoğrafları bulundu.

Örgüte katılmak için DEAŞ militanlarıyla sosyal medya hesaplarından irtibata geçtiği ileri sürülen genç kadın, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunda Türkiye'ye turistik gezi yapmak için geldiğini ileri sürdü.  Laaroussi, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.



Suriye, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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