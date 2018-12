4. Dönem Bedelli Askerlik Yükümlüleri Düzenlenen Törenle Yemin Etti

Kaynak: İHA

4. Dönem Bedelli Askerlik Yükümlüleri için 17. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı'nda yemin ve terhis töreni düzenlendi.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bedelli askerlik yükümlüleri 21 günlük eğitimlerini tamamlayarak yemin etti.Vali Ali Hamza Pehlivan askerlerin yemininin ardından yaptığı konuşmada Türk Milleti'nin tarih sahnesine çıktığı günden itibaren, adalet ve hürriyet için mücadele verdiğini kaydederek "Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz bu yüce millet tarih sahnesine çıktığı günden itibaren, dünyada iyiliklerin, güzelliklerin, hak ve adaletin hakim olması için mücadele etmiştir. Hiçbir zaman haksız yere saldıran emperyalist bir güç olmamıştır. Özellikle milli ve manevi değerler paydasında bu hasletlerin hem vatan sathında hem de dünyada yayılması için mücadele vermiştir. Ne zaman birliğine, dirliğine, beraberliğine ve hürriyetine kast edenler olduysa o şer güçler karşısında dimdik durmasını da bilmiştir. İki bin yıllık geçmişe sahip devlet geleneğimizde türlü zorluklara, düşmanlıklara karşı mücadeleler verdik. Bunun en büyük örneklerinden birisi Kurtuluş Savaşı yıllarıdır. O zaman ateş çemberi içerisinde olan Anadolu'muz Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bütün fertleriyle çok üst düzey bir mücadele vererek bu toprakları işgalden kurtardı. Bugün geldiğimiz noktada geçmişte olduğu gibi iki ana başlıkta bu mücadelemize devam etmek durumundayız. Bunlardan birincisi akıl gücüyle mücadele diğeri de bilek gücüyle mücadeledir. Akıl gücüyle mücadeleye devam ederken tıpkı atalarımızın yapmış olduğu gibi bilek gücüyle mücadeleyi, bileğimizi güçlendirmeyi de ihmal etmemeliyiz. Çünkü dünyanın gerçekleri bunu gerektiriyor. Bir yandan bilim ve teknolojide ilerleyip eserler ortaya koyarken, ülkemizin muasır medeniyetler çıtasının da üstüne çıkma hedefi doğrultusunda adımlar atarken bir yandan da her an nöbete hazır olmak durumundayız. Bugün yemin eden gençlerimiz de inşallah bu ruhu, bu anlayışı yaşatacaktır. Bu gençlerimiz kısa bir süreliğine de olsa askerlik hizmetini yerine getirdi ve bu sayede Bayburt ilimizde misafir oldular. Biz hem asker kardeşlerimizi hem de siz kıymetli ailelerini Bayburt'ta misafir etmekten dolayı ziyadesiyle mutlu olduk" şeklinde konuştu.Askerlik hizmetini yedek subay olarak yaptığını belirten Vali Pehlivan o günlerden bir anı olarak anne ve babasının askeri üniformasını baba evinde özenle muhafaza ettiğini ve bunun Türk Milleti'nin askerliğe verdiği önemi açıkça gösterdiğini dile getirdi.Askerlik denildiğinde akla ilk gelen şeylerden birinin nöbet olduğunu belirten Vali Pehlivan sözlerine şu şekilde devam etti: "Biz burada bu töreni yaparken Kahraman Mehmetçiğimiz sınır boylarında nöbetine devam ediyor. Şunu asla unutmayın sevgili gençler; vatan nöbeti hayatımızın her anında devam ettirmemiz gereken bir sorumluluktur. Askerde bu hizmet fiili olarak, üniforma giyerek yapılıyor fakat buradan ayrıldıktan sonra nöbet bitmiyor. İcra ettiğimiz meslekleri en iyi şekilde yaparak bu nöbeti devam ettirmeliyiz. Bu mücadele burada son bulmuyor tam tersine ömrümüzün sonuna kadar devam ediyor. İnşallah bu anlayışla, omuz omuza, birlik ve beraberlik içerisinde emin adımlarla yarınlara hep birlikte yürüyeceğiz. Kahraman Mehmetçiklerimizle ve onları yetiştiren ailelerle gurur duyuyoruz. Gençlerimize güveniyor ve geleceğe güvenle bakıyoruz. Bu vesileyle tezkerelerinizin siz değerli kardeşlerimize ve ailelerinize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize hayatınızda başarılar diliyorum."17. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Pürsünlü ise yemin törenini gururla ifa ettiklerini belirterek, "Unutulmayacak bir törene şahitlik ettik. Sizlerle birlikte bu törene Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen şanlı al bayrağımız, canlarını seve seve aziz vatan uğruna feda eden bütün şehitlerimiz ve bugün bize güzel ülkemizde özgürce yaşama hakkını bahşeden Mustafa Kemal Atatürk ve O'nun kahraman silah arkadaşları şahittir. Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman Mehmetçikleri bu yeminle sizler; milletimize sadakatle hizmet edeceğinizi, ulusumuzun güvenine layık olacağınızı beyan ettiniz. Bu beyanın teminatı şeref ve namustur. Şeref ve namus Türk Ulusu için hava kadar, su kadar, toprak kadar kutsaldır" diye konuştu.Tören eğitimler sırasında başarı gösteren askerlere başarı belgeleri ve hediyelerin takdimi ile dönem birincisi olan askerin yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından sona erdi.Törene Vali Ali Hamza Pehlivan'ın yanısıra 17. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Pürsünlü, Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan,17. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç ve asker yakınları katıldı. - BAYBURT