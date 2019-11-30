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4. Dünya Göçebe Oyunları, 2020 yılında Bursa'da yapılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın 2020 yılında Bursa'da yapılacağını açıkladı.

30.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:144. Dünya Göçebe Oyunları, 2020 yılında Bursa'da yapılacak
Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın 2020 yılında 'da yapılacağını açıkladı.
Sultanbeyli Belediyesi tarafından yaptırılan Aşık Veysel Parkı'nın açılışına katılan Bakan Kasapoğlu, 'nin uluslararası organizasyonları başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini söyledi.
Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde her alanda zirveye oynayan bir ülke olduğunu aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:
"Sanayiden ekonomiye, ekonomiden sağlığa, ticarete, spora kadar zirveye oynayan bir ülkeyiz. Bu iddiamızı inşallah gençlerimizle birlikte yarınlara taşıyacağız. Sportif tesisleşmede Avrupa'ya meydan okuyan bir ülkeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın spora ve sporcuya verdiği önemi biliyorsunuz. Bu manada inşa ettiğimiz tesislerin başka bir örneği yok. Spor turizmi açısından da ülkemizin geldiği nokta çok önemli. Geçtiğimiz günlerde Bakanlık olarak Spor Turizmi Çalıştayı düzenledik. Ülkemizin her bir noktasını bu anlamda değerlendirme adına çok güzel planlarımız var. Bu imkanları her geçen gün artırıyoruz. Ev sahipliğimizle, samimiyetimizle ortaya koyuyoruz."
Kırgızistan'ın üç kez ev sahipliği yaptığı Dünya Göçebe Oyunları'nın dördüncüsünün 2020 yılında Türkiye'de düzenleneceğini anlatan Bakan Kasapoğlu, "Pek çok organizasyona en güzel şekilde ev sahipliği yaptık. Sultanbeyli'den ülkemize şunu da müjdelemek istiyorum. Biliyorsunuz Kırgızistan'da 3 kez gerçekleştirilen Dünya Göçebe Oyunları var. Türkiye olarak bu organizasyona 2020 yılında ev sahipliği yapacağız. İnşallah 4. Dünya Göçebe Oyunları'nı ülkemizde, Bursa'da düzenleyeceğiz. Muhteşem bir ev sahipliğiyle bu önemli organizasyonu yapacağız." ifadelerini kullandı.

Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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