Haberler » Güncel » Haber

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla hayvanseverlere mama dağıtıldı.

04.10.2019 15:164 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü
Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla hayvanseverlere mama dağıtıldı.
Kent meydanındaki programa, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Nevzat Alğan, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda hayvansever katıldı.
Nevzat Alğan, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Afyonkarahisar'da çok sayıda etkinlik düzenliyoruz. Liseler ve üniversitelerimizde eğitimlerimiz yıl boyunca devam ediyor. Hayvanlar her insanların her zaman dostudur. Bugünde burada, insanlarımızı bilgilendirmek ve bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Hayvanseverlerimize de bugün mama, mama kabı ve kuş yuvaları dağıtıyoruz." ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmaların ardından açılan fotoğraf sergisi gezildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Dünya Hayvanları Koruma Günü, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:03 Acının en tatlı hali eğlenceye dönüştü
23:02 Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu
23:00 Fenerbahçe, Kadıköy'de 342 gün sonra kaybetti
22:59 Tırtıllarla mücadele çalışmaları başladı
22:59 Gümüşhane Yenikapı'da tanıtılacak
22:56 İsveç'te esnaflık yapan türk, 'yılın kahramanı' oldu
22:56 Yıkılan istinat duvarının altında kaldı