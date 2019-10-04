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4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü

Gercüş ilçesinde 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

04.10.2019 16:204 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü
Gercüş ilçesinde 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.
Atatürk İlköğretim İlkokulunda düzenlenen etkinlikte, okul bahçesinde kurulan stantlarda öğrenciler, hayvanları koruma gününün anlamını ve önemini belirten resimlerini çizdi.
Okul duvarlarına asılan resimlerin ardından öğrenciler cep harçlıklarıyla sokak hayvanları için aldıkları yemleri, hayvanları koruma ekiplerine vermek üzere poşetledi. Kış aylarının gelmesiyle birlikte zor şartlar altında yaşayan kuşlar için öğrenciler tarafından hazırlanan kafesler, yemlerle birlikte ağaca asıldı.
Okul Müdürü Serkan Soyvural, doğaya ve hayvanlara okul, öğrenci ve veliler olarak her zaman destek çıktıklarını belirterek, "Doğa ve hayvanları her zaman okul olarak seviyoruz." dedi.

Dünya Hayvanları Koruma Günü, Gercüş, Güncel

Kaynak: AA

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