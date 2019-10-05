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4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

05.10.2019 12:224 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.
Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte hayvanseverler bir araya geldi.
Etkinlikte, Safranbolu Belediyesi tarafından atık su borularından üretilen mama ve su kapları, belirlenen bazı noktalara yerleştirilmek üzere meydana getirildi.
İlk mama ve su kabını ise burada Belediye Başkanı Elif Köse yerleştirdi.
Başkan Köse, yaptığı konuşmada, atık su borularından yapılan mama ve su kaplarını 25 noktaya yerleştireceklerini belirterek, "İlgilenen, sokak hayvanlarına sahip çıkan, buraya kadar gelip destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Konuşmaların ardından barınaktan getirilen sokak hayvanlarıyla hayvanseverler bir araya geldi.
Etkinliğe katılan çocuklar, sokak hayvanlarını sevdi ve fotoğraf çektirdi.

Dünya Hayvanları Koruma Günü, Safranbolu, Güncel

Kaynak: AA

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