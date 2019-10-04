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4 Ekim Hayvanları Koruma Günü

Hatay'da öğrenciler, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında kedi bakıma evine ziyarette bulundu.

04.10.2019 16:084 Ekim Hayvanları Koruma Günü
Hatay'da öğrenciler, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında kedi bakıma evine ziyarette bulundu.
Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'ndeki Hatay Büyükşehir Belediyesi Kedi Bakım Evi'ne gelen ilk, ortaokul ve lise öğrencileri burada barınağı inceleyerek kedileri sevdi.
İskenderun Sokak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Mine Altay, bugünün sevgi, merhamet ve vicdan günü olduğunu söyledi.
Hayvan sevgisinin aile içi eğitimle başladığını vurgulayan Altay, "Bir anne, baba çocuklarına sevgi, merhamet, vicdan verdikten sonra yeni nesillerde vicdanlı ve merhametli olurlar. bizim nasıl yaşama hakkımız varsa sessiz can dostlarımızın da yaşama hakkı var. Bizim amacımız, çocuklara bir eğitim verebilmek gücümüzün nefesimizin yettiği kadar. Çünkü hayvana uygulanan şiddetin artmasının sebebi, sevgisiz bir dünyadır." ifadelerini kullandı.
Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Elif Gök de kedi bakım evine geldikleri için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Altay, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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