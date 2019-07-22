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4. Etap TOKİ'de kazı ve hafriyat çalışmaları başladı

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Belediyemiz ve TOKİ iş birliğinde, Yeni Mahalle'de yapımı gerçekleştirilecek olan '4. Etap TOKİ'nin kazı ve hafriyat çalışmaları başladı" dedi.

22.07.2019 11:20 4. Etap TOKİ
Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Belediyemiz ve TOKİ iş birliğinde, Yeni Mahalle'de yapımı gerçekleştirilecek olan '4. Etap TOKİ'nin kazı ve hafriyat çalışmaları başladı" dedi.

Belediye Başkanı Fatih Üçok'un girişimleriyle Toplu Konut idaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından ilçede yapılacak olan 4. etap toplu konutların arsalarının devri gerçekleştirilmiş, inşa edilecek 352 konutun hak sahipleri kura çekilişi ile belirlenmişti.

Başkan Üçok konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Belediyemiz ve TOKİ iş birliğinde Yeni Mahalle, Hürriyet Mahallesi ve Saraydüzü Mahallesi'nin kesiştiği bölgede yapımı gerçekleştirilecek olan 4. Etap TOKİ için kazı ve hafriyat çalışmaları bugün itibariyle başladı. İlçemize hayırlı olsun" diye konuştu. - AMASYA
Kaynak: İHA
Yeni Mahalle, Fatih Üçok, Suluova, Güncel

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