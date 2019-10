Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Geleneksel sporlarımızı sanatla da buluşturarak bu şekilde uluslararası bir platforma taşımak, Etnospor adı altında aslında sadece spor değil sanatın da gölgesinin olduğu bir çalışma yapmak çok önemli." dedi.Bakan Selçuk, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali'nde yaptığı konuşmada, festivalin açılışında bulunmanın heyecanını paylaştığını dile getirdi.Uluslararası bir festivali ortaya koymakta büyük bir azim gösteren Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'a teşekkürlerini sunan Selçuk, "Çünkü değer dediğimiz şey bizim çabalayarak ürettiğimiz bir şey. Bu nedenle geleneksel sporlarımızı sanatla da buluşturarak bu şekilde uluslararası bir platforma taşımak, Etnospor adı altında aslında sadece spor değil sanatın da gölgesinin olduğu bir çalışma yapmak çok önemli." şeklinde konuştu.Bütün dünyayla birlikte Etnospor'u yapmanın önemine de değinen Selçuk, şöyle devam etti:"Bu festivalin, bayramın, coşkunun, bu faaliyetin aslında 4'üncüsü yapılıyor. Ama öyle özümüzde var olan çalışmalar ki, bizden, Anadolu'dan olan çalışmalar, 4'üncüsü değil sanki 44'üncüsü yapılıyor gibi bir etki hissediyorum. Böylece örflerimizi, adetlerimizi, geleneklerimizi gelecekle ilişkilendirme fırsatımız oluyor. Her medeniyetin, her kültürün kendini koruması tabii bir faaliyettir. Bu faaliyetin içinde hep beraber olmak da ayağımızı basacağımız bir zemin ortaya koyuyor. 17 ülkeden katılan 960 sporcunun buradaki 13 farklı dalda yaptığı çalışmalar giderek büyüyecek ve genişleyecek. Çünkü bunların yapılıyor olmasının, katılımcı ülkelerde genişleyerek devam etmesinin öneminin hepimiz farkındayız."Etnospor sayesinde birçok ülkenin ortak yanlarını görmenin fırsatına da ulaştıklarını kaydeden Selçuk, "Başka ülkelerdeki etnik ve etnolojik faaliyetlerin, değerlerin, mirasın aslında dünya mirası olduğunu fark etmemizi sağlıyor. Bu anlamda binlerce kilometre uzaktan gelen, Arjantin, Japon ya da Azerbaycan'dan Etnospor'a, etnik sporlara yönelik faaliyetlerin aslında dünyadaki çocukları buluşturmak için de bir fırsattır diye bakıyorum." şeklinde konuştu.Selçuk, "Bizim geleneksel oyunlarımızın birçoğunu burada görme imkanı bulacağız. Şahsen çocukluğumda karşılaştığım birçok oyunun bugünkü çocukların şahit olmasını önemsiyorum. Bu anlamda bizim için sadece bir çalışma, festival değil, bu aynı zamanda değerlerimiz ve geleneğimiz, mirasımız üzerinde düşünme fırsatı da sağlıyor. Etnospor Kültür Festivali'nin memleketimize ve dünyaya hayırlı olmasını diliyorum." dedi."Her kültür, her medeniyet mevcut popüler kültürün altında ezilmesin"Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, bugün İstanbul'da dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından medeniyetlerin ve kültürlerin eserlerinin hep birlikte idrak edildiğini söyledi.Bu anlamda uluslararası kabul edilebilecek bu organizasyonun aynı zamanda yerli, milli ve uluslararası bir organizasyon olduğunu belirten Yıldız, "Etnospor ve Okçular Vakfı olarak diyoruz ki, 'Her kültür, her medeniyet mevcut popüler kültürün altında ezilmesin, varlığını yerli ve milli bir duruşla ifade etsin.' Geleneği muhafaza ederek geleceği inşa etmek, kendi medeniyetinizi idrak, inşa ve ihya sürecine katkıdır." diye konuştu.Yıldız, gerek Etnosporda gerek Okçular Vakfında 'Ne derdiniz var?' diyenlere, şöyle yanıt verdiklerini anlattı: "Derdimiz vatandır. Derdimiz bu ay yıldızlı bayrağın altında özgürce yaşayabilmektir. Bu vatana sonuna kadar boynumuzun borcu olanı ödeyebilmektir. Derdimiz Anadolu'dur. Derdimiz, büyük ve güçlü Türkiye'dir."Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve DEK Başkan Vekili Hakan Kazancı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak atlı sporları izledi.