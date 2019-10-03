Haberler » Güncel » Haber

4. Etnospor Kültür Festivali

İstanbul'da gerçekleştirilen 4. Etnospor Kültür Festivali'nin ilk gününe Fenerbahçeli futbolcular Emre Belözoğlu ile Vedat Muric de katıldı.

03.10.2019 14:364. Etnospor Kültür Festivali
İstanbul'da gerçekleştirilen 4. Etnospor Kültür Festivali'nin ilk gününe Fenerbahçeli futbolcular Emre Belözoğlu ile Vedat Muric de katıldı.
Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen organizasyona katılan sarı-lacivertli oyunculara katılımcıların ilgisi büyük ilgi oldu.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre Belözoğlu; değerlere sahip çıkan, geçmişini bilen bir festivale geldiklerini belirterek, "Destekleyen herkese, başta Bilal Erdoğan olmak üzere herkesin emeğine sağlık. Biz de elimizden geldiğince destek verirsek ne güzel." diye konuştu.
Ok atıp atmayacağı ve bu atışta favorisinin kim olacağı yönündeki soruyu yanıtlayan tecrübeli oyuncu, "Vedat'ın yeteneği sadece futbolda değil, her yerde var. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Vedat'ı favori görüyorum. Ben atmayacağım, sadece izleyeceğim." değerlendirmesinde bulundu.
Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muric ise daha önce hiç ok atmadığına dikkati çekerek, "Festivale ne kadar katılım olursa o kadar mutlu oluruz. Spor sadece rekabet değil, birleştirici unsur. Bu festivallere her zaman destek olacağız." ifadelerini kullandı.
Etnospor Kültür Festivali'nin bütün yörelerin ve ülkelerin kültürlerini bir araya getirdiğini vurgulayan Muric, "Daha önce hiç ok atmadım. Heyecanlı olacak. Futboldan fazla vakit bulamıyoruz, kendi işimize daha çok yöneldik." diye konuştu.

Emre Belözoğlu, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:11 İpi kopan paraşütle denize düşen danimarkalı turist, yarım kalan atlayışını tamamladı
17:11 Uzmanlar silivri'de depremi konuştu -1
17:10 Burdur'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı
17:10 Vali Varol'a derneklerden ziyaret
17:10 Erdek'te terör propagandasına bir gözaltı
17:10 Türkiye'nin ilk sermaye piyasası yazılım etkinliği için geri sayım başladı
17:10 İstanbul'da 5 bin litre etil alkol ele geçirildi