Haberler » Güncel » Haber

4. Etnospor Kültür Festivali

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan, 4. Etnospor Kültür Festivali'nin global iletişim ortağı Anadolu Ajansının (AA) çadırına ziyarette bulundu.

03.10.2019 17:364. Etnospor Kültür Festivali
Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan, 4. Etnospor Kültür Festivali'nin global iletişim ortağı Anadolu Ajansının (AA) çadırına ziyarette bulundu.
"Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festival devam ediyor.
Organizasyonun ilk günü etkinlik alanını gezen Bilal Erdoğan, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve DEK Başkan Vekili Hakan Kazancı'nın da yer aldığı heyetle birlikte AA'nın çadırını ziyaret etti.
Bilal Erdoğan ve beraberindekiler, AA Haber Akademisi'nin Savaş Muhabirliği Eğitim Parkuru'nu inceledi. Erdoğan, katılımcıların savaş muhabirliği parkurunu bitirmeye çalışmasını izledi.
Festivali ziyaret eden vatandaşlar, eğitim parkuruna ve AA yayınlarının sergilendiği standa büyük ilgi gösterdi.

Kazancı, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:30 Spor wolverhampton teknik direktörü nuno espirito santo'nun açıklamaları
22:28 Tataristan'da fotoğraf sergisi - KAZAN
22:28 "Hak arama kültürünü yaygınlaştırabilirsek yanlışlıkların bir kısmı düzelir"
22:28 Erciş'te "Necip Fazıl Kısakürek" paneli düzenlendi
22:25 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bizimde çok kabahatimiz, kusurumuz var"
22:24 Jüpiter ve ay birbirine en yakın konumda türk bayrağı'nı andırdı
22:23 'Ankara'da 2 köpek, zehirli sosislerle öldürüldü' iddiası