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4. Etnospor Kültür Festivali

4. Etnospor Kültür Festivali kapsamında düzenlenen 3. Fetih Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban başpehlivan oldu.

05.10.2019 19:364. Etnospor Kültür Festivali
4. Etnospor Kültür Festivali kapsamında düzenlenen 3. Fetih Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban başpehlivan oldu.
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusuyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalin üçüncü günü sona erdi.
Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festivalde 3. Fetih Yağlı Güreşleri gerçekleştirildi. Organizasyonda 40'ı başpehlivan olmak üzere 300 güreşçi mücadele etti.
Yapılan güreşlerin ardından İsmail Balaban başpehlivanlığı kazandı. Semih Turgut'un ikinci olduğu organizasyonu Cengizhan Şimşek ve İsmail Erkal üçüncü tamamladı.
Kazanan güreşçilere ödüllerini Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan verdi.
Festival, yarın yapılacak etkinliklerle sona erecek.

İsmail Balaban, Spor

Kaynak: AA

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