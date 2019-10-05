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4. Etnospor Kültür Festivali - 3. Fetih Yağlı Güreşleri

4. Etnospor Kültür Festivali kapsamında düzenlenen 3. Fetih Yağlı Güreşleri başladı.

05.10.2019 16:50
4. Etnospor Kültür Festivali kapsamında düzenlenen 3. Fetih Yağlı Güreşleri başladı.
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusuyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festival, üçüncü gün etkinlikleriyle devam ediyor.
Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festivalde 3. Fetih Yağlı Güreşleri gerçekleştiriliyor. Organizasyonda 40'ı başpehlivan olmak üzere 300 güreşçi kol bağlayıp mücadele ediyor.
4. Etnospor Kültür Festivali - 3. Fetih Yağlı Güreşleri

İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel

Kaynak: AA

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