4. Etnospor Kültür Festivali - Azerbaycan-Karabağ at gösterisi

4. Etnospor Kültür Festivali kapsamında gerçekleşen Azerbaycan- Karabağ at gösterisi beğeni topladı.Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusuyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalin son gününde Atlı Sporlar Sahası'nda gösteriler yapıldı.Vatandaşlar özellikle Azerbaycan-Karabağ at gösterisine büyük ilgi gösterdi. Sporcular at üzerinde hünerlerini gösterirken, yaptıkları akrobatik hareketlerle de izleyenlerden alkış aldı. Gösteri sırasında Azerbaycan Dans Ekibi de şovlarıyla seyircilerin beğenisini topladı.Azerbaycan-Karabağ at gösterisinin ardından Arjantin'in geleneksel sporu "pato" da vatandaşlar tarafından ilgi gördü.Atlı Sporlar Sahası'nda ayrıca gün boyu atlı cirit, atlı okçuluk gösterileriyle kökbörü müsabakaları yapılacak.