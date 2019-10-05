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4. Etnospor Kültür Festivali - Okçuluk Müsabakaları

Alandan görüntüler Okçuluk Müsabakalarından görüntüler Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, DEK Başkanı Bilal Erdoğan, DEK Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ile ziyareti DEK Başkanı Bilal Erdoğan'ın ok atması İSTANBUL -...

05.10.2019 14:29
Alandan görüntüler
Okçuluk Müsabakalarından görüntüler
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, DEK Başkanı Bilal Erdoğan, DEK Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ile ziyareti
DEK Başkanı Bilal Erdoğan'ın ok atması İSTANBUL - Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor. Sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı organizasyon kapsamında Okçuluk Müsabakaları düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, DEK Başkanı Bilal Erdoğan, DEK Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ziyaret etti.
4. Etnospor Kültür Festivali - Okçuluk Müsabakaları

Mehmet Kasapoğlu, Bilal Erdoğan, Güncel

Kaynak: AA

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