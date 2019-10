Dünya Etno spor Konfederasyonu (DEK) tarafından düzenlenen 4. Etnospor Kültür Festivali sona erdi.Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festivalde, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusu yapıldı.Atatürk Havalimanı'nda 4 gün süren festivalde 12 dalda geleneksel sporun yanı sıra Türk kültürünün önemli parçası olan yemekler, el sanatları ve çocuk oyunları vatandaşlarla buluşturuldu.3. Fetih Yağlı Güreşleri'ni İsmail Balaban kazandı4. Etnospor Kültür Festivali kapsamında düzenlenen 3. Fetih Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban başpehlivan oldu.Güreş alanında düzenlenen müsabakalara 40'ı başpehlivan olmak üzere 300 güreşçi mücadele etti.İsmail Balaban'ın başpehlivanlığı kazandığı güreşleri Semih Turgut ikinci, Cengizhan Şimşek ve İsmail Erkal üçüncü tamamladı.Festivalde ayrıca aba güreşi, kuşak güreşi, şalvar güreşinde müsabakalar yapıldı.Süper Lig'in yıldızları ok attıFestivali Süper Lig'in yıldız futbolcuları da ziyaret etti.Etkinliklerin ilk gününde Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Fenerbahçe'nin Kosovalı santrforu Vedat Muric ve milli futbolcusu Emre Belözoğlu geleneksel okçuluk alanında ok attı.Futbolcular, katıldıkları organizasyonda ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.Medipol Başakşehirli futbolcular Arda Turan ve Gökhan İnler de atlı gösterileri izledi.Geleneksel lezzetler beğeni topladıFestivalde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) birçok ülke mutfağından lezzeti ziyaretçilerin beğenisine sundu.Festival alanında Türkiye'nin 7 bölgesinden şehirlerin çadırlarında geleneksel lezzetler yer alırken, 16 farklı ülkeden de lezzetler sergilendi.Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gu¨rcistan, Kosova, Moldova, Mogˆolistan, O¨zbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna ve Yemen'in geleneksel yemekleri, festivalin Evrensel Tatlar Alanı'nda ziyaretçiler tarafından tadıldı.Ziyaretçiler, yemek yapımı etkinliklerine katılarak, geleneksel lezzetleri kendi mutfaklarına da kazandırmanın yöntemlerini öğrendi.Ziyaretçilerin okçuluk merakıFestivale katılanlar, okçuluk aktivitelerine büyük ilgi gösterdi.Gerçekleştirilen organizasyonlarda özellikle çocuklar geleneksel oklarla hedef vurmaya çalıştı. Ayrıca güvenlik önlemleri bulunan ve ucu sivri olmayan oklarla temsili savaş yapılması eğlenceli görüntüler oluşturdu.Atlı gösteriler ilgi topladıEtkinlik boyunca düzenlenen atlı gösterilere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Atlı sporlar sahasında yapılan etkinliklerde Azerbaycan-Karabağ atlı gösterisi, Arjantin'den pato sporcularının gösterisi, kökbörü, cirit ve atlı okçuluk gösterileri düzenlendi.Festival alanını ziyaret eden vatandaşlar, gösterileri beğeniyle takip etti.Hakan Kazancı, atını şaha kaldırdıDünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, at bindi.Bindiği atı şaha kaldıran Kazancı, yaptığı hareketlerle beğeni topladı.Atlı etkinliklerde kuyrukZiyaretçiler, atlı etkinliklerin olduğu bölümde kuyruklar oluşturdu.Festivali ziyaret eden vatandaşlar, hem çocuklarını ata bindirme hem de kendileri bu deneyimi yaşama şansı yakaladı.Festival alanında çocuklar Midilli atlarına binerken, vatandaşlar da profesyoneller eşliğinde at binme fırsatı buldu.Oba alanında toylar sahnelendiFestivalde düzenlenen toylar, ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.Organizasyonda gelin toyu (Eski usule göre gelin gelmesi), beşik toyu (Bebek duasının beşikte okunması), tuşo toyu (Yürümeye başlayan çocukların yarışması) ziyaretçilerle buluştu.Mehteran, Osmanlı Kılıç Kalkan Ekibi, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, yöresel halk oyunları ekiplerinin gösterileri ve konserlerle de ziyaretçilerin eğlenceli anlar yaşaması sağlandı.Çocuklar geleneksel oyunları oynadıFestivalde spor müsabakalarının yanında, çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler de gerçekleştirildi.Organizasyonu ziyaret eden çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş ve nostaljik 30'un üzerinde geleneksel oyunu deneyimleme şansı buldu.Çocuklar ayrıca ok atma, ata binme, aşık ve mangala gibi birçok spor ve oyunu, tecrübeli profesyonellerin gözetiminde denedi.Katılımcılar ayrıca 60'tan fazla atölyede, geleneksel el sanatlarını inceleme ve deneme fırsatı yakaladı.AA çadırında sıkı mücadeleFestivalde kurulan Anadolu Ajansı (AA) çadırındaki savaş muhabirliği parkurunda katılımcılar, eğlenceli vakit geçirirken zamana karşı büyük çaba harcadı.Organizasyonun global iletişim ortağı olan AA, kurduğu çadırda katılımcıların eğlenceli vakit geçirmesini sağladı."Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı festivalde AA, sloganın vurgusuna uygun bir etkinlik hazırladı.AA Haber Akademisi ile Polis Akademisi iş birliğinde savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen Savaş Muhabirliği Eğitimi'nde uygulanan parkur, Etnospor Kültür Festivali'ndeki çadıra kuruldu.Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından çelik yelek ve kasklarını takan yarışmacılar, parkuru en kısa sürede bitirmek için mücadele etti.