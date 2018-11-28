28 Kasım 2018, 10:11
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4 Eylül Spor Kulübü Voleybol Takımı Sezon Açılışını Yaptı

4 Eylül Spor Kulübü Voleybol Takımı Sezon Açılışını Yaptı

Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki 4 Eylül Spor Kulübü’nün genç kızlar voleybol takımı sezon açılışını yaptı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki 4 Eylül Spor Kulübü'nün genç kızlar voleybol takımı sezon açılışını yaptı.

Sezon açılışında konuşan Dernek Başkanı İsmail Kıranlı, voleybol takımına sezon öncesi başarılar diledi. Kıranlı, "Bu yıl ilk defa mahallemizde ikamet eden ve lise öğrenimini sürdüren öğrencilerimiz arasından genç kızlar voleybol takımımızı oluşturduk. Gençlerimizin daha sağlıklı ve dinç bir yaşam sürdürmeleri amacıyla spor konusundaki yatırımlarımız düzenli olarak devam edecek. Ben bizlere bu bağlamda destek olan mahalle sakinlerimize, kulüp yöneticisi arkadaşlarıma ve Aylin Sezer hocamıza çok teşekkür ediyorum. Şampiyonluk parolasıyla çıktığımız bu yolda 30 Kasım Cuma günü Saat 18.00'de Kapalı Spor Salonunda İdmanyurdu Spor ile ilk karşılaşmamıza çıkacağız. Tüm mahalle sakinlerimizi takımımıza sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi. - BİLECİK Bozüyük,Bilecik,voleybol,Eylül
28 Kasım 2018 Çarşamba 10:11