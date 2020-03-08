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4 Eylül Stadyumu bayraklarla donatıldı

Sivasspor-Galatasaray maçı öncesi Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısı sonucu şehit olan askerler unutulmadı.

08.03.2020 18:39 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:40
4 Eylül Stadyumu bayraklarla donatıldı
Sivasspor-Galatasaray maçı öncesi Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısı sonucu şehit olan askerler unutulmadı.

Maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nın koltuklarına 27 bin 500 Türk Bayrağının bırakıldığı öğrenildi.

İdlib'de şehit olan askerlerin fotoğrafları spor tabelasından gösterilirken, şehitlerin isimleri tek tek okundu. Taraftarlar, şehitlerin isimleri okunduğunda "Burada" diye karşılık verdi. - SİVAS
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Kaynak: İHA

Etiketler : Sivasspor, İdlib, Eylül, Spor
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