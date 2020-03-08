4 Eylül Stadyumu bayraklarla donatıldı
Sivasspor-Galatasaray maçı öncesi Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısı sonucu şehit olan askerler unutulmadı.
08.03.2020 18:39 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:40
Sivasspor-Galatasaray maçı öncesi Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısı sonucu şehit olan askerler unutulmadı.
Maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nın koltuklarına 27 bin 500 Türk Bayrağının bırakıldığı öğrenildi.
İdlib'de şehit olan askerlerin fotoğrafları spor tabelasından gösterilirken, şehitlerin isimleri tek tek okundu. Taraftarlar, şehitlerin isimleri okunduğunda "Burada" diye karşılık verdi. - SİVAS
Maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nın koltuklarına 27 bin 500 Türk Bayrağının bırakıldığı öğrenildi.
İdlib'de şehit olan askerlerin fotoğrafları spor tabelasından gösterilirken, şehitlerin isimleri tek tek okundu. Taraftarlar, şehitlerin isimleri okunduğunda "Burada" diye karşılık verdi. - SİVAS
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :4 Eylül Stadyumu bayraklarla donatıldı
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