Haberler » Spor » Haber

4 Eylül Stadyumu'ndaki kırık koltuklar yenileniyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Demir Grup Sivasspor'un maçlarını oynadığı 4 Eylül Stadı'ndaki kırık ve eksik koltukları yenileme çalışması başlattı.

20.09.2019 13:524 Eylül Stadyumu'ndaki kırık koltuklar yenileniyor
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Demir Grup Sivasspor'un maçlarını oynadığı 4 Eylül Stadı'ndaki kırık ve eksik koltukları yenileme çalışması başlattı.

Alınan bilgiye göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu tribünlerindeki yaklaşık 2 bin kırık ve kullanılmaz halde bulunan seyirci koltuklarını yeniliyor.

Stadyumda devam eden yenileme çalışmalarının Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor maçı öncesi bitirileceği ifade edildi.

Vali Salih Ayhan da sosyal medya hesabından taraftarlara çağrıda bulunarak, "Spor; centilmenlik, duyarlı olmak ve gelecek kuşaklara örnek olmaktır. Abartılı taraftarlık belirtileri olan fanatizm, bizim toplumumuza, gençlerimize hiç yakışmıyor. Lütfen her biri bu ülkenin insanın öz varlığı olan koltuklarımıza zarar vermeyelim, verenleri uyaralım" ifadesini kullandı. - SİVAS

4 Eylül Stadyumu, Sivasspor, Sivas, Eylül, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
14:35 Kırıkkale'ye Süper Lig takımı geliyor! 11 yıl sonra ilk kez...
14:27 Dünya Barış Günü'nde tarihi Taşköprü'de futbol müsabakası
14:25 Ali Koç ne kadar ceza alacak? 38. maddeye göre...
14:24 Erzurum'da "Beraber Yürüyelim" etkinliği yapılacak
14:19 Karacabey belediyespor, nevşehir'e bilendi
14:15 Yenice Belediye Başkanı Çaylı'dan Karabükspor'a moral kahvaltısı
14:10 Judocular "UNESCO" için tatamiye çıktı