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4 Eylül Stadyumu tamamen doldu

Süper Lig'in 15. hafta maçında Sivasspor ile Fenerbahçe'ye ev sahipliği yapan Sivas Yeni 4 Eylül Stadı, ilk kez kapalı gişe oldu.

15.12.2019 23:21 | Son Güncelleme: 15.12.2019 23:274 Eylül Stadyumu tamamen doldu
Süper Lig'in 15. hafta maçında ile Fenerbahçe'ye ev sahipliği yapan Sivas Yeni 4 Stadı, ilk kez kapalı gişe oldu.

Türkiye'nin ilk ekolojik stadyumu özelliğini taşıyan Yeni Sivas 4 Eylül Stadı, DG Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında tamamen doldu.

Gençlik ve Bakanlığı ile TOKİ Başkanlığınca yaptırılan, 27 bin 532 seyirci kapasiteli Sivas 4 Eylül Stadı, futbolseverlerin beğenisini kazandı. İlk kez tamamen dolan stadyumda taraftarlar maç boyunca takımlarına destek tezahüratlarında bulundular.

Kırmızı-beyazlılar mücadeleyi seyircisinin desteğiyle 3-1'lik sonuçla kazanmayı başardı. - SİVAS

Sivasspor, Sivas, Eylül, Spor

Kaynak: İHA

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