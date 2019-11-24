Haberler » Güncel » '4. Gıda Fuarı' sona erdi - Haber

"4. Gıda Fuarı" sona erdi

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından organize edilen "4. Samsun Gıda, İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistik Fuarı" sona erdi.

24.11.2019 20:14 | Son Güncelleme: 24.11.2019 20:18
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından organize edilen "4. Gıda, İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistik Fuarı" sona erdi.
TÜYAP Samsun Bölge Müdürü Oğuzhan , AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarı ziyaret edenlerin sayısının geçen yıla oranla arttığını söyledi.
Fuarın 21 Kasım'da açıldığını anımsatan Çamaş, bu yıl gıda ve otel endüstriyel mutfak ekipmanı fabrikalarını da fuarda ağırladıklarını aktardı.
Market, bakkal sahipleri ile otel, restoran ve kafelerin satın alma müdürlerinin, gıda ile endüstriyel mutfak tasarım fabrikalarıyla verimli görüşmeler yaptığını vurgulayan Çamaş, şunları kaydetti:
"Tüketiciler de ülkenin bir çok yerinden fuarı görmeye geldi. Ziyaretçiler, yöresel firmalardan alış veriş yapma imkanı buldu. Bu sene ziyaretçi sayısında önemli bir artış oldu. Geçen seneye oranla yüzde onluk bir büyüme olacağını söyleyebilirim. Fuarımızı büyük bir coşkuyla açtık ve aynı coşkuyla devam etti. Bu memnuniyetimiz gelecek yıllarda yapacağımız fuarlarımıza da yansır."
Samsun'da 2020 takvimine "EV'leniyoruz" fuarı ile başlayacaklarını dile getiren Çamaş, "Şubat ayının ortasında 6. Kitap Fuarını gerçekleştireceğiz. Mart ayının ortalarında mobilya dekorasyon, Nisan ayının ilk haftası inşaat, yapı fuarını düzenleyeceğiz. Eylül ayında tarım hayvancılık ve teknolojileri ve Kasım ayında da yine gıda fuarının beşincisini gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Samsun, Çamaş, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
21:27 Emekli başkomiser kızını uyurken öldürdü
21:26 DHA YURT BÜLTENİ-17
21:26 SAMSUN ÇOCUKLARA TRİBÜNDE OYUNCAK YAĞMURU SÜRPRİZİ
21:26 Kazayla 3 yaşındaki kızını vurdu
21:25 Silah temizlerken kızını vurdu, "Yorgun mermi kurbanı" dedi
20:35 Gönderilen mektupta kimyasal madde çıktı: Zarfı açan kişi ve ailesi karantinaya alındı
20:30 Irak'ta kolluk kuvvetleri protestoculara ateş açtı: 5 kişi yaşamını yitirdi
19:40 Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili İnce'den yeni açıklama: Bana komplo kuranları kurultayda açıklayacağım
19:15 Talat Atilla'dan çok konuşulacak yeni açıklama: Kaynağım Kılıçdaroğlu'ndan yüzde yüz doğru yanıtını aldı
18:53 3 yaşındaki kız çocuğuna düğün konvoyundan açılan ateş sonucu kurşun isabet etti
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
13:05 Muharrem İnce "Beştepe'ye gitti" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
24.11.2019 21:28:57