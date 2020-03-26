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4 gün önce 65 yaşına giren pazarcı kadına 392 lira ceza

ANTALYA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 65 yaş ve üstü vatandaşın sokağa çıkma yasağına uymayarak, semt pazarında tezgah açan Dudu K.'ye (65), Kabahatler Kanunu'na göre 392 TL para cezası kesildi.

26.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:38
4 gün önce 65 yaşına giren pazarcı kadına 392 lira ceza

ANTALYA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 65 yaş ve üstü vatandaşın sokağa çıkma yasağına uymayarak, semt pazarında tezgah açan Dudu K.'ye (65), Kabahatler Kanunu'na göre 392 TL para cezası kesildi. Dudu K.'nin, 4 gün önce 65 yaşına girdiği ortaya çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Kepez Belediyesi, Aksu Belediyesi ve Döşemealtı Belediyesi'nde bugüne kadar uyarılar dışında kimseye ceza kesilmezken, Muratpaşa Belediyesi'nde tüm uyarılara rağmen pazarda tezgah açan 65 yaş üstü bir kadına Kabahatler Kanunu'nun 33'üncü maddesine göre 392 TL para cezası kesildi.

24 Mart'ta, Yüksekalan Mahallesi'ndeki açık semt pazarında tezgah açan Dudu K., zabıtaların  uyarısını dikkate almadı. İdari Yaptırım Kararı Tutanağı'nda 'Gerekli ikaz ve uyarılara rağmen 65 yaş ve üzeri pazarda satış yapması' nedeniyle ceza kesildiği belirtilen makbuzda Dudu K.'nin doğum tarihi ve ceza kesildiği tarihe bakıldığında 65 yaşına 4 gün önce girdiği anlaşıldı.

Muratpaşa Belediyesi yetkileri kimseyi mağdur etmek gibi bir düşüncelerinin olmadığını belirterek, vatandaşların kendi sağlıkları için yasaklar uymaları gerektiğinin altını çizdi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel

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