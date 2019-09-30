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4 gün önce Uğur Akkuş'la evlenen Ebru Şallı, evlilik sözleşmesi imzaladığını söyledi

Eski manken Ebru Şallı, geçtiğimiz akşam iki yıldır birlikte olduğu Uğur Akkuş ile nikah masasına oturdu. Şallı, Akkuş'un kendisine sözleşme sunduğunu söyledi.

30.09.2019 11:03

Eski manken Ebru Şallı, iki yıldır aşk yaşadağı iş adamı Uğur Akkuş'la geçtiğimiz akşam Çırağan Sarayı'nda, 50 kişinin katıldığı düğünle dünyaevine girdi.

"EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALADIM"

Posta'nın haberine göre, 26 Eylül'de Uğur Akkuş ile nikah masasına oturan Ebru Şallı "Evlilik sözleşmesi imzaladınız mı?" sorusuna ilginç bir cevap verdi. Şallı "Benim tarafımdan bir sözleşme olmadı, ama Uğur bana bir sözleşme sundu. Ben de imzaladım. Size ne olduğunu söyleyemem ama çok tatlı bir sözleşme" diyerek gülümsedi.

TEKTAŞI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Sade bir törenle dünya evine giren Ebru Şallı'nın düğün fotoğraflarında en dikkat çeken ayrıntı ise parmağındaki tektaş yüzük oldu. Şallı'nın yüzüğünün değeri ise henüz bilinmiyor.

4 gün önce Uğur Akkuş'la evlenen Ebru Şallı, evlilik sözleşmesi imzaladığını söyledi

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YORUMLAR(6)
T.C. DEVLETİNDENDE TEŞEKKÜR GELDİ:YAZIKLAR OLSUN . DEVLET BÖYLE YAPARSA TAMAM ARTIK BU KADAR İŞSİZLİK VARKEN BUNLARA TEŞEKKÜR MESAJIYLAMI İLGİLENMİŞ SEÇİMLERDE GÖRÜŞÜRÜZ.
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HABER:Bende cumhurbaskanin bunu tebrik etmesini anlayamadım
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-:SÖZLESME TAMAM YANI BOSANIRSA GELSIN PARALAR
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CANAN:bazı erkekler sadece etrafa hava atacağı kadınlarla evlenir hatta çoğu böyle özgüven eksikliği içindedir.
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MAYDONOZ.:sonları da hüzün oluyor o erkeklerin çünkü çoğunluğu rezil oluyor.
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A:emel sayınla yaşıt duruyor bence daha fazla oynama ebru yüzünle daha bu yaşta yıpranmış
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