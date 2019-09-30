4 gün önce Uğur Akkuş'la evlenen Ebru Şallı, evlilik sözleşmesi imzaladığını söyledi

Eski manken Ebru Şallı, iki yıldır aşk yaşadağı iş adamı Uğur Akkuş'la geçtiğimiz akşam Çırağan Sarayı'nda, 50 kişinin katıldığı düğünle dünyaevine girdi.

"EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALADIM"

Posta'nın haberine göre, 26 Eylül'de Uğur Akkuş ile nikah masasına oturan Ebru Şallı "Evlilik sözleşmesi imzaladınız mı?" sorusuna ilginç bir cevap verdi. Şallı "Benim tarafımdan bir sözleşme olmadı, ama Uğur bana bir sözleşme sundu. Ben de imzaladım. Size ne olduğunu söyleyemem ama çok tatlı bir sözleşme" diyerek gülümsedi.

TEKTAŞI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Sade bir törenle dünya evine giren Ebru Şallı'nın düğün fotoğraflarında en dikkat çeken ayrıntı ise parmağındaki tektaş yüzük oldu. Şallı'nın yüzüğünün değeri ise henüz bilinmiyor.