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4 GÜN SÜRECEK OLAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BAŞLADI

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 4 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı başladı.

23.04.2020 01:04 | Son Güncelleme: 23.04.2020 01:06
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 4 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı başladı. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve sokaklar 00.00'dan sonra boş kaldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 23 Nisan Perşembe gecesi saat 24.00'dan, 26 Nisan Pazar gecesi saat 00.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İstanbul'da Trafik polisi ekipleri de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkması yasak olanlar için uygulama yaptı. Denetimlerden biri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu yakası Avrupa istikametindeydi. Ekipler sürücüleri durdurarak belge ve izin kontrolü yaptı. İzin belgesi olmayan sürücüleri cezai işlem uygulandı. Kent genelinde denetimler sürüyor. 4 GÜN SÜRECEK OLAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BAŞLADI

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, İstanbul, Güncel , Haber
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