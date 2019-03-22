4 Günde 18 Bin İranlı Geldi

Kaynak: İHA

Ülkelerindeki 13 günlük Nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek için son dört günde 18 bin İranlı turist, Kapıköy Sınır Kapısı'ndan Van'a giriş yaptı.Nevruz tatilini fırsat bilen İranlılar, Saray ilçesinde modernizasyonu tamamlanan Kapıköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmaya devam ediyor. Van Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Saray Kaymakamlığı ve Gümrük Müdürlüğü yetkilileri, sınır kapısından giriş yapan turistlerin Nevruz'unu kutlayarak lokum ikram edip karanfil verdi.Açıklamalarda bulunan Van Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, İran'da Nevruz tatilinin başlamasıyla Van sokaklarında turist yoğunluğu görüldüğünü kaydetti. Muzaffer Aktuğ, "Son dört günde 18 bin İranlı Van'a giriş yaptı. Gelen turist sayısının çok daha fazla olmasını bekliyoruz. Bizler de hoşgörümüzü ve Van'ı tercih etmelerinden duyduğumuz memnuniyeti görmek amacıyla İranlı misafirlerimizi karanfillerle karşıladık. Otellerimizde doluluk oranı yüzde 80'in üzerine çıktı. Bugünden sonra yoğunluk artacak" dedi.İranlı turistler için kentte bu yıl 5. Van Shopping Fest'i (Alışveriş Festivali) düzenlediklerini ifade eden Muzaffer Aktuğ, şöyle konuştu:"İranlı misafirlerimiz için esnafımız yüzde 70'e varan bir indirim yapıyor. Bu da onlar için büyük bir avantaj. İran'dan sanatçılar getirerek turistlerin iyi vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Onlara her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Amacımız misafirlerimizin kentimizden memnun bir şekilde ayrılmalarını sağlamaktır."İran'daki Nevruz tatili, Van'da "Shopping Fest" adıyla düzenlenen alışveriş festivalinde Farsça duyurularla ürünlerini tanıtan esnafın da yüzünü güldürdü. Ülkelerindeki sınır kapılarında uygulanan harç zammına rağmen Van'ı tercih eden İranlı turistler, yaptıkları alışverişle kent ekonomisine de önemli katkı sağlıyor. Kentteki otelleri dolduran İranlılar, eğlence mekanlarında da geç saatlere kadar eğlenerek tatilin keyfini çıkarıyor. - VAN