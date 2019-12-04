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4 gündür aranıyordu, cesedi uçurumda bulundu

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde, 4 gündür kayıp olan Mehmet Eker'in (36), uçurumun dibinde cansız bedenine ulaşıldı.

04.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:184 gündür aranıyordu, cesedi uçurumda bulundu

MERSİN'in ilçesinde, 4 gündür kayıp olan Mehmet Eker'in (36), uçurumun dibinde cansız bedenine ulaşıldı.

Çamlıyayla ilçesinde, hayvan besiciliği yapan Mehmet Eker'den 4 gündür alamayan ailesi durumu jandarma ve polise bildirdi. Polis ekiplerince Eker'i bulmak için çalışma başlatıldı. Çalışmada, Baştepe mevkiinde, Eker'in aracı yaklaşık 200 metrelik uçurumun kenarında bulundu. Ekipler, yaptıkları incelemede Eker'in uçurumdan aşağı düştüğünü belirledi. Yapılan aramada Mehmet Eker'in cesedi de uçurumun dibinde bulundu. Arama kurtarma ve jandarma ekiplerinin cesedi uçurumdan çıkartmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Eker'in kaybolmadan önce sosyal medya hesabında düştüğü yerden yayınladığı görüldü.



Çamlıyayla, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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