Haberler » 3. Sayfa » 4 gündür haber alınamayan bankacıdan iyi haber

4 gündür haber alınamayan bankacıdan iyi haber

Sinop'un Gerze ilçesinde 15 Ekim'den bu yana kendisinden haber alınamayan bankacı evine döndü.

19.10.2019 21:444 gündür haber alınamayan bankacıdan iyi haber
Sinop'un Gerze ilçesinde 15 Ekim'den bu yana kendisinden haber alınamayan bankacı evine döndü.

Gerze ilçesinde 15 Ekim Salı günü saat 20.00'den sonra kendisinden haber alınamayan ve bir kamu bankasında çalışan Samet Türk'ün bulunması için arama kurtarma çalışmaları başlatılmış, Türk'ün aracı Yenikent köyü Töngel Sokağı'nda terk edilmiş vaziyette bulununca denizde de arama çalışmaları yapılmıştı.

4 gündür haber alınamayan Türk'ten iyi haber geldi. Kayıp gencin kardeşi Çağlar Türk sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımla, "Ağabeyim sağ salim evine döndü, herkesten Allah razı olsun. Jandarma, polis ve arama kurtarma ekipleri, arayan, yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - SİNOP

Sinop, Gerze, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:56 Hırsızlardan teybini çalamadıkları otomobilin sahibine şoke eden mesaj: İntikam yeni başladı
22:50 Sakarya Nehri'nde tekne alabora oldu: 1 ölü, 1 kayıp
22:47 Sivas'ta üniversite öğrencisinin öldüğü kazada her iki sürücü tutuklandı
22:40 Üniversite öğrencisine çarpıp kaçtı
21:58 Traktörün altında kalan muhtar öldü
21:48 10 metrelik yükseklikten düşen işçi hayatını kaybetti
21:49 Polis kapıyı açtırdı, iki genç evde ölü bulundu
19.10.2019 23:01:41