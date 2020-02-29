4 gündür kayıp olan Tuğba'yı komşusu kaçırdı iddiası

İZMİR'in Beydağ ilçesinde, işe gitmek için evden çıkan gıda teknikeri Tuğba Karaca'dan (25) 5 gündür haber alınamıyor. Tuğba'nın komşusu Ali B. tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Jandarma , Ali B. ve Tuğba'nın Aydın'da olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Tuğba'nın babası Ahmet Karaca, kızlarının hayatından endişelendiklerini belirtti.

?Olay, salı günü, Beydağ ilçesinde meydana geldi. Bir süt işletmesinde gıda teknikeri olan Tuğba Karaca, evden işe gitmek için çıktı. Bir süre sonra Tuğba'dan haber alamayan babası Ahmet Karaca meraklanarak aramaya başladı. Tuğba'nın iş yerine giden babası, gün içinde işe gelmediğini öğrenince, endişelenerek jandarmaya gidip, kayıp ihbarında bulundu. Ahmet Karaca, Tuğba'nın komşusu olan Ali B. tarafından kaçırıldığını iddia ederek, şikayetçi de oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Tuğba'nın kimliği belirsiz 3 kişi tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırıldığı iddiaları üzerine jandarma çalışmasını genişletti. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada Ali B.'nin de salı gününden beri kayıp olduğunu tespit etti.

İTİRAF ETTİ

Bu sırada jandarmaya gelen Süleyman C., Tuğba'yı Ali B.'yle birlikte kaçırdıklarını itiraf etti. Bunun üzerine jandarma ekiplerince Ali B.'nin ve yakınlarının evlerine operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda bir sonuç alınamadı. Tuğba'nın Aydın'da olduğu ihbarları üzerine jandarma, Aydın'daki ekiplere durumu bildirdi. Tuğba hem İzmir hem de Aydın'da aranıyor.

Kızı Tuğba Karaca'nın hayatından endişe ettiğini belirten Ahmet Karaca, görenlerin jandarmaya ihbarda bulunmasını istedi.

'AİLESİ VE AKRABALARI YARDIM ETMİŞ'

Nazili Belediye Spor Kadın Futbol takımını kalecisi ve kaptanı Zeynep Uçar da yeğeni Tuğba Karaca için büyük endişe duyduklarını söyleyerek, "Yeğenimden 4 gündür haber alamıyoruz her yerde aranıyor. İhbar edinilen her yere emniyet ekipleri gitti fakat ihbarlar asılsız çıktı. Kaçıran şahsın ailesinin ve akrabalarının yardım ettiğine dair duyumlar aldık. Ablam ve ailemiz perişanız ve en kısa zamanda yeğenime kavuşmayı bekliyoruz. Görenler lütfen bizleri arasın" diye konuştu.