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4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Erzurum sessizliğe büründü

Erzurum'da korona virüsle mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

23.04.2020 10:53 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:53
4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Erzurum sessizliğe büründü
Erzurum'da korona virüsle mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Erzurum genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Polis ekipleri, kısıtlamanın başlamasının ardından kent genelinde farklı noktalarda kontroller gerçekleştirdi. Kent merkezinde ise fırıncılar, kamu ve sağlık çalışanları haricinde hiç kimsenin ve hiçbir aracın geçişine izin verilmiyor. Kentte her gün binlerce kişinin akın ettiği caddeler boş kalırken, Erzurumluların çoğunun kısıtlamaya uyarak evlerinde kaldığı görüldü.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde kent genelinde şiddetli fırtına bekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Güncel, Haber
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