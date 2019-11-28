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4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti, organları 5 hastaya umut oldu

İzmir'in Konak ilçesinde merdivenden düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 4 gün süren yaşam savaşını kaybeden şahsın organları 5 hastaya umut oldu.

28.11.2019 21:05 | Son Güncelleme: 28.11.2019 21:134 günlük yaşam mücadelesini kaybetti, organları 5 hastaya umut oldu
'in ilçesinde merdivenden düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 4 gün süren yaşam savaşını kaybeden şahsın organları 5 hastaya umut oldu.

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan bir çocuk babası Mehmet Cüneyt Payzın, 23 Kasım'da akşam saatlerinde evine girdiği sırada merdivenden düşerek başından yaralandı. Payzın, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması teşhisi konulan Payzın'ın dün beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin Organ Nakli Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü Payzın'ın ailesi, organları bağışlama kararı aldı. Ailenin onayının ardından Payzın'ın kalbi, karaciğeri, akciğeri ve iki böbreği, nakledilmek üzere çeşitli kentlerdeki hastanelere gönderildi. - İZMİR

Konak, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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