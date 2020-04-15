Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

4 haftalık yoğun bakımdaki koronavirüs savaşını kazandı

4 haftalık yoğun bakımdaki koronavirüs savaşını kazandıİngiltere, (DHA)- Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin bilanço ağırlaşırken, dünyanın bir çok yerinden salgını yenen kişilerdeki artış haberleri gelmeye devam ediyor.

15.04.2020 09:14 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:15
4 haftalık yoğun bakımdaki koronavirüs savaşını kazandı
İngiltere , (DHA)- Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin bilanço ağırlaşırken, dünyanın bir çok yerinden salgını yenen kişilerdeki artış haberleri gelmeye devam ediyor. İngiltere'nin Thornton Heath kentinde bulunan 51 yaşındaki koronavirüs hastası Johty Kesavan, yoğun bakımda uzun süre kaldıktan sonra iyileşmeyi başardı. Kesavanan bugüne kadar yoğun bakımdan çıkıp iyileşen ilk hasta oldu.
YOĞUN BAKIMDAN ÇIKAN İLK HASTA
Croydon Üniversite Hastanesi'nde 17 Mart'tan itibaren yoğun bakımda kalan Johty Kesavan taburcu olması yaşadığı kentteki umudu da arttırdı. Hastane tarafından yapılan açıklama 'Bugün Kovid-19 hastası Bayan Kersavan'ın taburcu olmasını kutluyoruz. Yoğun bakımdan taburcu olan ilk koronavirüs hastamız' dedi. Hastane yetkilileri emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür ederken, Kersavan'ın iyileşmesinden dolayı gurur duyduklarını ifade etti. Sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden ayrılan Kesavan, tüm çalışanlara teşekkür etti. 4 haftalık yoğun bakımdaki koronavirüs savaşını kazandı

Kaynak: DHA

Etiketler: İngiltere, DHA, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun, oyuna çıkmayan Nisa’ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haberler
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
Böylesi nadir görülür! Beş siyasi parti, bir konuda hemfikir olarak önerge sundu Haberler
Böylesi nadir görülür! Beş siyasi parti, bir konuda hemfikir olarak önerge sundu
İnfaz düzenlemesiyle birlikte 45 bin kişinin tahliyesi bekleniyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle birlikte 45 bin kişinin tahliyesi bekleniyor
Bakan Koca ’Filyasyon’ dedi ve ekledi: Bu kelimeyi unutmayacaksınız Haberler
Bakan Koca 'Filyasyon' dedi ve ekledi: Bu kelimeyi unutmayacaksınız
Yıldız futbolcu koronavirüsü yendi, taburcu edildi Haberler
Yıldız futbolcu koronavirüsü yendi, taburcu edildi
Bakan Koca ’Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?’ sorusunu yanıtladı Haberler
Bakan Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusunu yanıtladı
Ramazan Kurşunlu’nun Chelsea maçı öncesi unutulmaz Sergen Yalçın anısı Haberler
Ramazan Kurşunlu'nun Chelsea maçı öncesi unutulmaz Sergen Yalçın anısı
Haberler ›› Güncel ››4 haftalık yoğun bakımdaki koronavirüs savaşını kazandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:50: Konya'da cezaevlerinden tahliyeler başladı - Haber 09:49: Önlemlere Rağmen ABD'de Salgının Önüne Neden Geçilemiyor? - Haber 09:49: "Ölümden Döndüm Virüsü Ciddiye Alın" - Haber 09:49: HDP İnfaz Düzenlemesini TBMM'de Protesto Etti - Haber 09:49: 2 Milyon Maske Çalındı - Haber 09:19: Son Dakika: Adalet Bakanlığı: İnfaz düzenlemesiyle 45 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor - Haber 08:41: Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Kimseyi zorla tutmuyoruz - Magazin 08:56: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi - Haber