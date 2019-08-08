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4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

İstanbul'da, evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

08.08.2019 13:06 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı
İstanbul'da, evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde Zeytinburnu, Küçükçekmece ve Başakşehir'de evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Hüseyin U. (19), Batuhan R. (20), Ülker A. (28) ve Sadık D'yi (21) takibe alan ekipler, zanlıları Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde park halindeki bir araçta yakaladı. Araçta yapılan aramada 7 bin lira ve 20 bin lira değerinde ziynet eşyası bulundu.
Gözaltına alınan şüphelilerden Hüseyin U'nun 57, Batuhan R'nin 22, Ülker A'nın 35 ve Sadık D'nin 6 suç kaydı olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin U, Batuhan R. ile Ülker A. tutuklandı, Sadık D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gayrettepe, Başakşehir, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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