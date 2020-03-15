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4 il için zirai don uyarısı

METEOROLOJİ Bölge Müdürlüğü'nden pazartesi gününden itibaren Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla için zirai don uyarısı yapıldı.

15.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:46
4 il için zirai don uyarısı

METEOROLOJİ Bölge Müdürlüğü'nden pazartesi gününden itibaren Antalya , Burdur , Isparta ve Muğla için zirai don uyarısı yapıldı. Zirai donun, 20 Mart Cuma gününe kadar etkili olacağı kaydedildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 4 il için zirai don uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Ülkemizi etkilemesi beklenen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte pazartesi gününden itibaren, Burdur, Isparta il genellerinde, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.Zirai donun 20 Mart Cuma gününe kadar etkili olacağı kaydedildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Antalya, Burdur, Güncel

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