Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

4 ilçeye özel araçların giriş ve çıkışları yasaklandı

Balıkesir'in Ayvalık, Edremit, Gömeç ve Burhaniye ilçelerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özel araçların giriş ve çıkışları yasaklandı.

10.04.2020 18:45 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:47
Balıkesir'in Ayvalık , Edremit , Gömeç ve Burhaniye ilçelerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özel araçların giriş ve çıkışları yasaklandı.
Balıkesir Valiliğince İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren pazartesi gününe kadar Ayvalık, Edremit, Gömeç ve Burhaniye ilçelerine "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararları" uyarınca özel araçlarla giriş ve çıkışların geçici olarak yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanların, görevli olduklarına dair belge veya kimlikle ilçelere giriş çıkış yapabilecekleri kaydedildi.
Temel ihtiyaç malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar, taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura gibi belgeler ile söz konusu ilçelere giriş çıkış yapabilecekler. 4 ilçeye özel araçların giriş ve çıkışları yasaklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Burhaniye, Edremit, Ayvalık, Gömeç, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı Haberler
Bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Haberler ›› Güncel ››4 ilçeye özel araçların giriş ve çıkışları yasaklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:32: Sakarya'da Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor - Haber 19:32: Keşan Belediyesi halk pazarı girişine dezenfeksiyon tüneli kurdu - Haber 19:31: İki kadına taciz şüphelisine 'sosyal mesafe' cezası (2) - Haber 19:30: Başkan Sekmen, kamu bankalarının bölge müdürleriyle toplantı yaptı - Haber 19:30: Samsun'da koronavirüs tedbirlerine uymayanlara 194 bin 490 lira para cezası verildi - Haber 19:00: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi - Haber 15:02: Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü - Magazin 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin - Haberler