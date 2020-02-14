Haberler » Güncel » 4 ilde '15 Şubat' operasyonu: 47 gözaltı - Haber

4 ilde '15 Şubat' operasyonu: 47 gözaltı

TERÖR örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999'da Türkiye getirilişinin yıl dönümünde provokasyon amaçlı eylemleri önlemek amacıyla düzenlenen operasyonlarda 47 kişi özaltına alındı.

14.02.2020 13:00 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:004 ilde '15 Şubat' operasyonu: 47 gözaltı

TERÖR örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999'da Türkiye getirilişinin yıl dönümünde provokasyon amaçlı eylemleri önlemek amacıyla düzenlenen operasyonlarda 47 kişi özaltına alındı.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümünde yapılacak olan eylemleri önlemek amacıyla terörle mücadele ekipleri, 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Diyarbakır'da 20, Mardin'de 10, Tunceli'de 8, Şırnak'ta 9 şüpheli gözaltına alındı. 47 şüphelinin sorguları sürerken, operasyonların devam ettiği bildirildi.

ŞIRNAK VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Şırnak'ta düzenlenen operasyonla ilgili Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilerek, şöyle denildi:

"İl Emniyet Müdürlüğü'nce PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının sözde yıl dönümü olan 15 Şubat döneminde gerçekleşmesi muhtemel eylemlerin önlenmesi, YPS (Sivil Savunma Birlikleri) yapılanması içerisinde faaliyet yürüten şahısların tespiti ve yakalanması, eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi amacıyla 14 Şubat günü ilimiz Cizre ilçesinde yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, tabanca 9 adet fişek, ruhsatsız av tüfeği, 2 gram metamfetamin uyuşturucu ile çok sayıda dijital materyale el konulmuştur. 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir."



Abdullah Öcalan, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:16  Aşıklar Şehri filmi konusu nedir? Aşıklar Şehri oyuncuları ve Aşıklar Şehri özeti!
11:16  Gizli Dosya filmi konusu nedir? Gizli Dosya oyuncuları ve Gizli Dosya özeti!
10:31  TUS ve STS Tıp sınav giriş belgeleri yayımlandı! TUS sınav yerleri 2020 - STS Tıp sınavı 2020
09:55  The Batman filminden teaser geldi! Robert Pattinson'lı Batman ne zaman çıkacak?
09:20  Mesut Can Tomay kimdir? Mesut Can Tomay kaç yaşında, nereli?
14.02.2020 14:05:34