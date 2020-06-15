Vakalar yeniden artışa geçti, 4 ilimizde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı

1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci sonrası vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Bu kapsamda, vakalarda artışın görüldüğü Adıyaman, Kayseri, Bitlis ve Kütahya'da birçok bina, köy ve mahalle karantina altına alındı.

15.06.2020 22:20 | Son Güncelleme: 15.06.2020 23:24

Türkiye, koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasıyla birlikte 1 Haziran'da yeni normalleşme sürecine girdi. Bu süreçte birçok kısıtlama kararı kaldırılırken, son 4 günde vaka sayılarındaki artış ise dikkat çekti. Yeni koronavirüs vakalarının görüldüğü Adıyaman, Kayseri, Bitlis ve Kütahya'da, birçok bina, mahalle ve köy karantinaya alındı.

4 ilde karantinaya alınan yerleşim yerleri ise şu şekilde:

ADIYAMAN

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamlığı ilçeye bağlı Narsırtı Köyü'nün koronavirüs nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındığını duyurdu.

Kahta Kaymakamlığı internet sitesinden yapılan duyuruda, Narsırtı Köyünde 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren ilçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 14 günlük karantina sürecinin başladığını açıkladı.

Kahta Kaymakamlığınca yapılan duyuruda, "Koronavirüs (Kovid-19) vakaları konusunda alınan tedbirler kapsamında son dönemde ilçemizde vakaların görüldüğü Narsırtı Köyünde 15 Haziran 2020 tarihi saat 17:00 itibariyle 14 gün süre ile karantina tedbirlerinin uygulanmasına 2020/41 sayılı ilçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

KAYSERİ

Kayseri'de Kovid-19 tespit edilen 6 bina karantinaya alındı. Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan ve 150 kişinin yaşadığı 5 apartman, Kovid-19 tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Ayrıca filyasyon ekiplerinin çalışması sonrasında Melikgazi ilçesinde bulunan Mimsin Mahallesi'nde de bir bina karantina altına alındı. Ekipler tarafından binalara giriş ve çıkışlar yasaklandı.

BİTLİS

Bitlis'in Hizan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 köy ve 7 mahallede 20 daire karantinaya alındı.

Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, son zamanlarda görülen vakalardan dolayı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bazı kararlar alındığı belirtilerek, "İlçeye bağlı Çatakdeğirmen köyünde bir daire, Gayda köyü Ağaçlı mezrasında bir daire, Gayda köyü Durak mezrasında bir daire ile Taşlıpınar Mahallesi'nde beş daire, Bahçelievler Mahallesi'nde dört daire, Kültür Mahallesi'nde üç daire, Yenikent Mahallesi'nde iki daire, Esentepe Mahallesi'nde bir daire, Yeşilova Mahallesi'nde bir daire, Aşağı Karasu Mahallesi'nde bir daire geçici süreyle karantinaya alındı. Bu adreslerde ikamet eden ve iş devamlılığı zorunlu olan emniyet ve jandarma personeli ile sağlıkçılar ilgili kısıtlama kararından muaf sayılacaktır. Alınan kararlara uyulmaması durumunda ve her seferinde olmak üzere 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacak" denildi.

4 ilde birçok yerleşim yeri karantina altına alındı

KÜTAHYA

Kütahya'nın Simav ilçesinde koronavirüs (Kovid -19) pozitif vaka tespit edilmesi sebebiyle, Söğüt köyünde 1 hane, Merkez Yeşilova Mahallesi'nde 1 hane, Hisarardı Mahallesi'nde 1 hane ve Değirmenciler Mahallesi'nde de 1 hane olmak üzere toplam 4 hanede karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim Başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, ev karantinasına ve diğer emirlere uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanununun 66. maddesi ile Kabahatler Kanununun 32'inci maddesine göre idari para cezası ve diğer yaptırımların uygulanacağı belirtildi. AA/İHA

4 ilde birçok yerleşim yeri karantina altına alındı
Vakalar yeniden artışa geçti, 4 ilimizde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Kayseri, Kütahya, Bitlis, Güncel, Haber

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