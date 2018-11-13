4 İlde Bylock Operasyonu: 5 Gözaltı

KAHRAMANMARAŞ merkezli 4 ilde polis tarafından düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Kahramanmaraş
, Ankara
, Mersin
ve Elazığ
'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen, aralarında memur, özel sektör çalışanı ve öğrenci de bulunan 3'ü kadın, 5 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital veriye incelenmek üzere el konuldu. - Kahramanmaraş