4 ilde dolandırıcılığa 7 tutuklama

MUĞLA merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık opersyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kamu kurumlarıyla irtibatlı olduğunu belirterek, icradan ucuz ev, arsa ve araba alma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Fethiye merkezli İzmir, Antalya, İstanbul ve Çanakkale'de 45 kişiyi mağdur ettiği tespit edilen 9 kişi, operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Fethiye'de adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA