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4 ilde enerji nakil kablolarını çalan hırsızlar tutuklandı

ERZURUM'un yanı sıra 3 ilde daha trafo ve enerji nakil kablolarını çalan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

12.11.2019 16:35 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:354 ilde enerji nakil kablolarını çalan hırsızlar tutuklandı

ERZURUM'un yanı sıra 3 ilde daha trafo ve enerji nakil kablolarını çalan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, , Bayburt, Rize ve Artvin'de yaşanan kablo hırsızlıklarını aydınlatmak için operasyon başlattı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda trafo ve enerji nakil kablo hırsızlığı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı. 2 şüpheli çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak Erzurum E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Şüphelilerin ifadeleri ve yapılan incelemeler doğrultusunda 9 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.



Erzurum, Güncel

Kaynak: DHA

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