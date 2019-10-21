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4 ilde eş zamanlı organize mülteci kaçakçılığı operasyonu

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca, organize mülteci kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik 4 ilde 27 eş zamanlı operasyon düzenlendi.

21.10.2019 15:504 ilde eş zamanlı organize mülteci kaçakçılığı operasyonu
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca, organize mülteci kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik 4 ilde 27 eş zamanlı operasyon düzenlendi.
17 Ekim'de sabah saat 06.30'da Çanakkale, İzmir, Balıkesir ve İstanbul illerinde toplam 27 hedefe eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde; Çanakkale'de 6, İstanbul'da 2, İzmir'de 1 ve Balıkesir'de 16 olmak üzere toplam 25 örgüt üyesi şüpheli şahıs yakalandı ve gözaltına alındı. 2 örgüt üyesi şüpheli şahsın yakalama çalışmaları ise sürüyor. Şüpheli şahısların ikamet adresleri ve eklentileri ile üzerinde yapılan aramalar sonucu; 24 adet cep telefonu, 25 adet GSM SIM kart, 4 adet not defteri, 1 adet DVD, 6 adet hafıza kartı, 1 adet tablet, 1 adet diz üstü bilgisayar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet tabanca fişeği, 6 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 47 adet av tüfeği fişeği, 1 adet sahte sürücü belgesi ve 1,66 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Planlı faaliyet kapsamında 24 Nisan 2019 tarihinden bu güne kadar icra edilen toplam 23 operasyon neticesinde ise toplam; 37 organizatör 14'ü tutuklu, bin 90 mülteci, 352 adet can yeleği, 6 adet araç, 15 adet bot, 15 adet bot motoru ele geçirilmişti.
Adli makamların talimatı ile, H.B., İ.E., E.K., M.Ö., S.S.S., B.G., M.Ö. ve Ü.Ö. tutuklanırken, G.Ç., G.A., Ü.D., Ü.G., M.E., E.U., H.S., H.D., H.A., S.A., H.D., A.A., F.A., ve B.A isimli organizatörler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. R.B., Y.D., R.İ. ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldılar.
(İHA)

Çanakkale, Jandarma, Güncel

Kaynak: İHA

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